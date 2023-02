Amor Romeira destapa una posible nueva mentira de Claudia a Javi: "No es mi novia"

Lo de Javi y Claudia empieza a no tener nombre. La expareja, que protagonizó un fuerte encontronazo durante la visita de la exconcursante de 'La isla de las tentaciones 5' al pisito de ''Solos', en el que su ex convive con Mario, sigue dejándonos momentos complicados en los que los celos y las mentiras son los protagonistas.

Si Claudia acusaba a Javi de mentirle sin parar, parece que ella también las está utilizando de manera habitual. Javi le echaba en cara que ella también ha mentido y no entiende que ahora diga que no quiere saber nada de él cuando hace pocos días le dijo que quería que lo volviesen a intentar: "Hace tres días me dijiste que querías ser mi novia, irnos de viaje... y ahora, porque he dicho tres cosas de tus amigas, ya no quieres", le reprochaba en su reencuentro.