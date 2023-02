Vuelan los cuchillos entre Laura Casabela y Mario González: "No me extraña que Javi se haya quedado como se ha quedado"

Parece que la buena relación entre Mario González y Laura Casabela duró poco. Antes de participar en 'Solos', el madrileño contaba que su exnovia le había bloqueado en WhatsApp después de la emisión del debate final de 'La isla de las tentaciones', programa en el que su relación llegó a su fin. Tras esta confesión pública, la influencer se pronunciaba sobre el tema en sus redes sociales y explicaba el motivo por el que no quiere mantener el contacto. Sin embargo, a la entrada de Ana Nicolás en el pisito, Mario se mostraba confuso con la actitud de Laura y decía no entender por qué no quería mantener una buena relación con él.