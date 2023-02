El reencuentro de Mario y Sheila: se reconcilian y hacen frente a su pasado

Mario y Sheila se reencentran, se reconcilian y responden: ¿Tendrían otro hijo juntos?

Tom Brusse entra en el pisito este domingo junto a una misteriosa compañera

Durante la mañana del sábado, los usuarios de mitele PLUS fueron testigos de la discusión que protagonizaron Mario y Sheila que acabó con una especie de ruptura. Horas más tarde, la madre del hijo de Mario visita el pisito y se reencuentran en una velada donde hacen frente a todas las preguntas que Ana les plantea sobre su relación.

Nada más entrar, Mario recibe a Sheila con un abrazo, dando así a entender que no son rencorosos el uno con el otro. La primera pregunta que les plantea Ana es si tendrían más hijos juntos: Mario es rotundo, dice que no, pero Sheila duda algo más, aunque se decanta más bien por el no. Pero... ¿están juntos solo porque tienen un hijo en común?

Mario comenta que no sabe si es amor, pero que la quiere muchísimo. Sheila, por su parte, dice que es pronto, entonces Mario dice que han empezado de cero. Otras preguntas hacen referencia a su pasado y comentan que prefieren no vivir con odio y rencor... aunque veces, reconocen, sacan el tema para picarse.

Mario llega a decir que "he pasado del miedo a perderte al miedo a que me hagan daño, entonces no me preocupa el hecho de que lo vayas a hacer, me da miedo que me hagan daño". A la pregunta de por qué siempre vuelven a estar juntos, contestan que si están destinados a ser pareja, lo serán.

También hacen frente a la pregunta de qué es lo que más le gusta y lo que menos del otro. Mario dice que lo que más odia es que no lo deje hablar, Sheila dice que no tiene más cosas malas y ríe. A él también le molesta de ella que, cuando le llega un rumor, lo da por hecho antes de hablarlo con él. Dice que le gusta de ella lo buena madre que es, que es cariñosa y dice que tiene muchas cosas buenas. Sheila dice que no es cariñosa, pero que él es muy poco cariñoso.

Tras esta entrevista con Ana, Mario y Sheila se acurrucan en el sofá y se ponen cariñosos. Ana decide dejarles intimidad y sale a la terraza mientras que ellos aprovechan para hablar de otras cosas, aunque algunos detalles prefieren omitirlos y hablarlos cuando Mario abandone el pisito.

