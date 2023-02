La amiga de Daniela Requena trata de abrirle los ojos respecto a su relación con Tom Brusse: "Es una excusa"

Daniel Requena está "pillada" por Tom Brusse y no ha escondido sus sentimientos hacia el francés desde que llegaron al pisito de ' Solos '. Aunque a Tom también le gusta tontear con ella y ha admitido sentirse atraído, hasta el momento ha tratado de frenarse porque parece no estar seguro del todo.

Una vez más, Daniela se ha mostrado preocupada por el comportamiento que está teniendo Tom con ella dentro del 'pisito': "Yo me estoy dejando llevar y él se ha puesto un freno. Me ha dicho que está intentando cambiar y no ser tan mujeriego, que quiere estar seguro de sus sentimientos porque me ve muy ilusionada y no quiere hacerme daño", le ha explicado.