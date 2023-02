Daniela Requena se plantea abandonar el pisito tras discutir con Tom Brusse

Daniela Requena y Tom Brusse discuten en el pisito.

La decsonfianza, principal motivo de enfrentamiento.

Daniela se arrepiente de haber entrado en el reality con Tom.

La relación entre Daniela Requena y Tom Brusse se tambalea. Ya ella lleva tiempo planteándose pasar página con respecto a Tom, pero tenían una conversación pendiente y lo cierto es que no llegado a buen puerto. Él considera que ambos son muy diferentes y, durante una dinámica, comenta que ha visto cosas de Daniela que no le gustan. La conclusión a la que llega Daniela, más tarde, es ya no le interesa tener una amistad con Tom, después de todo el roce que ha habido entre ambos. Recuerda que puedes ver la secuencia completa en mitele PLUS.

Tom y Daniela se sientan a hablar en la cama. En un primer momento, él la abraza porque no sabe cómo empezar la conversación. Después, le dice que la quiere mucho y le tiene mucho cariño. Ella se muestra nerviosa. Tom sigue diciendo que no se quería precipitar para ver si eran compatibles para poder tener una relación. Le dice que son diferentes y que necesita más calma. Le echa varios piropos y ella lo agradece, pero está pensativa.

Tom sigue hablando y le explica que ha estado todo el día dándole vueltas al tema. No cree que sea algo malo, porque Daniela es como es, pero que él busca más tranquilidad y la ve muy explosiva e intensa. Le echa en cara su comportamiento de ayer, le pareció fuera de lugar porque no son novios ni nada y no entiende esas reacciones. Aún así, deja claro que la quiere muchísimo. Ella, por su parte, deja claro que no ha dicho nunca que quiera una relación con él, solo quiere que las cosas fluyan. Es aquí cuando ella se enfada.

La pelea de Tom y Daniela

Tom prefiere apartarse para no hacerle daño y Daniela le echa en cara que le haya vendido un Tom que no existía realmente. Entonces el francés se enfada también y le dice a Daniela que está jugando a un juego muy sucio. Le echa en cara que le ha abierto su corazón y que ella intenta entrar en cosas que no le gustan. Terminan la conversación enfadados con Tom en la cocina y Daniela en el salón. Siguen echándose cosas en cara como la confianza. Daniela dice que prefiere no hablar y que ya le dirá todo lo que piensa fuera del Pisito. Continúan distanciados. Tom expresa que le da pena todo lo que está pasando y Daniela dice que siempre estará ahí para ayudarle, pero que se distanciará de él.

Daniela deja claro que no quiere hacer más actividades con Tom. Ni besos ni bailes ni nada. Advierte incluso en llamar a su representante y explicarle todo. Él le dice que son adultos y que pueden hablar, pero Daniela vuelve a dejarle claro que no quiere nada con él, ni actividades ni nada y que no aguantará mucho más tiempo con él en el Pisito. Le llega a decir que se ha sentido utilizada "para lavar tu imagen", él reconoce que aún no ha olvidado a su ex y Daniela dice que, si hubiera sabido todo esto, no hubiera entrado en el reality.

