Daniela Requena decide pasar página en su historia con Tom Brusse: "A veces una retirada a tiempo es una victoria"

A la vuelta del plató, Daniela regresaba al reality molesta con Tom y quiso decírselo a la cara nada más reencontrarse: "Varias personas me han dicho que me quiera más a mí misma y que no me fie de nada de lo que me digas porque estás aquí trabajando". La periodista aseguraba estar agobiada, pero no quería dar nombres, a lo que Tom reaccionaba con sorpresa y enfado: "Te pido que no cambies y que sigas siendo como eres porque esas personas que te han estado aconsejando no me conocen y no saben cómo soy. Tú habla con mis amigos porque ellos son los que me conocen y saben cómo es mi vida, no una persona que me ve sentado en un plató". Y aunque Daniela aseguraba creerle a él y no dejarse llevar por las opiniones externas, horas después se dejaba ver enfadada con Tom. Daniela retiraba su cama de la de su compañero.