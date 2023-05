Carmen se enfada con Álvaro por burlarse de su acento: "Que le den ya por culo al niñato este"

Álvaro, que no pretendía en ningún momento que su compañera se enfadase con él, le pide disculpas: "En realidad no te he dicho nada para que te pongas así, en el sur sois unos pesados y arriba somos unos siesos, pero no te enfades porque no es malo, simplemente me choca que estéis todo el día diciendo "escúchame" y el nombre de la persona".