Álvaro se rompe al recordar su relación con Rosario Matew: "Cuando la veía, me derretía"

Álvaro Boix aprovecha el tiempo para hablar con la audiencia. El actual inquilino del pisito de 'Solos' quiere que los espectadores lo conozcan más y hacerles partícipes de su historia. Por eso, no ha dudado en compartir algunas experiencias importantes de su vida.

Sin pelos en la lengua, Álvaro ha contado la realidad de la ruptura . Según cuenta, todo lo sucedido en la villa más famosa de la televisión no fue suficiente para acabar con su relación con Rosario: "Después de todo eso, lo volvimos a intentar" . Sin embargo, la emisión del programa sí hizo estragos en el intento por solucionar sus problemas como pareja: "El momento de la emisión era un no parar de discutir . Siempre que había programa era una bomba de relojería".

Álvaro asegura que, a pesar de todo lo sucedido, sabía que no estaba todo perdido con ella y que su intención era seguir intentándolo. Ha sido entonces cuando, recordando todo lo vivido, el concursante se ha derrumbado: "Cuando la veía, me derretía. Por mucho que ella me quiera y yo la quiera, lo mejor que nos podía pasar era dejarlo".