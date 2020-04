Barranco, muy emocionado tras salvarse de la expulsión: "No me lo esperaba para nada"

Albert Barranco, Yiya, José Antonio Avilés y Nyno Vargas se han puesto en manos de la audiencia una semana mas. Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido que sea el extronista quien continúe en el reality y salga de la lista de nominados. El catalán ha roto a llorar y muy emocionado ha dado las gracias a sus seguidores: "No me lo esperaba, llevaba toda la noche dándole la traca a Rocío diciéndole que creía que me iba para España. Esto es un sueño para mí, muchas gracias a todos los que habéis votado. Carla te amo", ha dicho entre lágrimas.