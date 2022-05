"La patita la tienes fuera", "payasa": el tenso encontronazo entre Ignacio de Borbón y Mariana por su intento de robo

‘Fatales’ y ‘Royales’ están enfrentados y es que las recompensas de unos y los posibles robos de otros no les dejan acercar posturas. Y es que las tensiones no faltan cada vez que quieren ejercer este derecho.

Esta vez, Ignacio de Borbón ha sido el elegido de los ‘Royales’ para coger una barca e ir a visitar al otro grupo, con el derecho a robo por delante y queriendo quedarse con la recompensa de ellos. Estos, que le aseguran que no tienen esta comida y se ponen a negociar con lo que se va a llevar de vuelta a su playa.

Tras mucho pensar y, sin querer hacer daño a los ‘Fatales’, Ignacio, que se debate entre llevarse el cuchillo o la lona, termina en un enfrentamiento con Mariana Rodríguez : “Lo del cuchillo es idea tuya, nos quieres dejar sin cuchillo”. Él le dice que esto no es verdad, pero ella no se tranquiliza: “ La patita la siempre tienes siempre afuera”. “Payasa , de verdad, encima gritando, os podía haber puteado mucho más”, se va relatando Ignacio tras este momento de tensión y con una esterilla como objeto robado.

Marta explica que no querían ser malos porque “nunca se sabe dónde” van a estar y no entiendo mucho la actitud de su compañero: “Te amedrantaras, Nacho, no te podemos llevar a ningún sitio”. Anabel Pantoja avisa que, a partir de ahora, ellos van a hacer lo que les de la gana, como el otro grupo. Y entre todos han debatido todo lo que han dicho sobre este tema en las respectivas playas y todo lo ocurrido en este tenso momento con su compañero.