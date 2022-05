"Es mi mitad", comentaba una emocionada Anabel Pantoja, que no podía dejar de abrazar a Yulen, que a su vez era incapaz de borrar la sonrisa de su rostro. Este reencuentro cargado de sentimiento no ha pasado desapercibido para el ex de la colaboradora de 'Sálvame', que al igual que ha reaccionado a los mensajes de cariño que ella le ha lanzado a su compañero de concurso, ahora ha querido dejar claro que no se ha perdido detalle de este reencuentro.