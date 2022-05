Alberto, el padre de Tania Medina se disculpa en directo con Maribel, la madre de Alejandro Nieto: "Perdí la compostura"

"Si hay algo que un hombre no tiene que contar, es las intimidades que hace con su novia", decía Alberto, muy molesto en plató. Maribel, la madre de Alejandro, se derrumbado en publicidad tras los comentarios de su hijo: "No debería haber dicho eso". Y ambos familiares tenían discrepancias en directo sobre este tema.

Tras ver el bonito encuentro de Alejandro y Tania en el programa de hoy, con petición de compromiso incluida, Alberto se ha emocionado mucho y no ha dudado en entonar un perdón tras lo sucedido en la pasada gala: “Es bonito el amor. Yo antes que nada esta noche quería darle un mensaje a Maribel y a toda su familia porque el domingo pasado perdí la compostura y creo que no fueron las palabras correctas".

“Primero, que no sé si es cierto, el otro día me cogió en frio, no me lo esperaba, esas palabras que todos saben no me sentaron muy bien”, explica sobre lo que contó Marta y espera que todo se “resuelva esta noche de la mejor manera”.