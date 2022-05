El emotivo reencuentro entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira: "Es mi mitad"

Tras una semana separados, Anabel y Yulen han vuelto a verse. Nada más reencontrarse, la superviviente no ha podido contener las lágrimas. " Mira lo que te había hecho , llevo tres días para dártelo, pero se ha deshilachado. Me llaman ridícula de la edición porque llevo tres días con él", le ha dicho la concursante entregándole el collar que le ha fabricado.

" ¿Crees que Yulen te ha echado de menos? ", ha preguntado Jorge Javier Vázquez a Anabel. "Menos que yo seguro, pero yo lo que quería era verlo. Estaba ya con esa cosa de si estaba bien…Pensaba que se había olvidado de mí", ha respondido ella. "¿Y tú lo has echado de menos?", ha querido saber el presentador. "Era como si me hubieran quitado un pulmón, claro que lo he echado de menos, es mi mitad ", ha respondido ella emocionada.

Yulen se sinceró con sus compañeros y les habló de su relación con Anabel Pantoja . “Voy para 27 y quiero algo serio ya. Hace años que no dormía tanto abrazado a una mujer”, confesaba. “Anabel es una persona que con ella he sentido cosas que hace tiempo que no sentía. No es un secreto. De ahí a que sea la persona con la que me vea con un hijo...la conozco nada y menos”, aseguraba Pereira.