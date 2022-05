Anabel Pantoja se enfrenta a su primera nominación junto a Marta Peñate, Kiko Matamoros y Nacho Palau

Puedes votar por tu concursante favorito para salvarle de la expulsión pulsando ON en la app de Mitele

Jorge Javier conectaba en directo con Lara Álvarez. Las nominaciones llegaban una vez más a la palapa. Como cada semana, cuatro supervivientes iban a terminar en la palestra: dos por decisión del grupo y otros dos por nominación directa por parte de los líderes.

Las nominaciones de los Fatales

Marta: Estaba pensando en hacer estrategia, pero yo no puedo hacer estrategia y me guío más por el corazón. Soy estúpida. Podría nominar a Alejandro y a lo mejor me salvaba yo pero, sorprendentemente, esta semana no he discutido con él y con Anabel sí, así que voy a nominar a Anabel.

Anabel: En el grupo no he discutido con nadie, solo he chocado un poco con ella. Aun así, me gusta haber coincidido con ella, pero por descarte, por afinidad, la nomino a ella (Marta).

Ana Luque: He hecho unas migas súper buenas con ella (Marta), me da mucha pena. Es que estoy súper liada.

Alejandro: Yo igual, a Marta. No la iba a nominar hoy, no estaba en mis planes, hemos tenido una semana súper buena, excepto la discusión que tuve. Anabel y Ana me dan mucho ánimo, es la única que queda.

Marta se convertía así en la nominada del grupo. Ignacio, como líder, tomaba la palabra en la palapa: “No es fácil elegir a alguien en este momento, pensándolo ahora un poco creo que la nominada será Anabel, no por nada en especial. Tengo buena relación con ella pero hay que ir tocándose, no puedo hacer otra cosa”.

El turno de los Royales

Tania: Nomino a Kiko, creo que le encanta y le pone feliz estar nominado, le pone, me gusta verle feliz así que le voy a nominar a él.

Nacho: A mi Tania. Hemos tenido nuestras cositas y es lo que hay. Es la única con la que me puedo llevar peor de momento, pero no fatal.

Anuar: Te voy a sorprender esta semana… ¡Tachán (Kiko)!

Mariana: No sé, pero en realidad yo no creía a estos niños, pensaba que Kiko era productivo, hacía más cosas… En cambio, Kiko no es buen superviviente.

Kiko: Lo tengo muy claro, clarísimo. A Tania.

Matamoros era el elegido por sus compañeros para estar nominado una semana más. El segundo nominado de los Royales quedaba en manos de Yulen, líder: “Mi nominado directo es Nacho Palau, hemos arreglado todo ya, pero de los seis que somos es la persona con la que menos he conectado”.

