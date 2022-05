El tremendo ataque de risa de Ana Luque hablando de ópera y porno con Jorge Javier: "Yo he visto 'El nabo rápido"

Alejandro y Ana Luque se encontraban en la zona de nominaciones

Su conexión ha sido de lo más divertida y todo han sido risas con Jorge Javier

Alejandro y Ana Luque se dirigían a la zona de nominaciones para comunicar a Jorge su decisión esta semana. Como ya viene siendo habitual, su conexión ha sido de lo más divertida. Toda ha empezado con una pregunta muy sencilla: “¿Ana, qué tal todo?”.

La superviviente le respondía mostrándole su nuevo modelito: “Mira me he puesto esto, no me has dicho nada”. El presentador le decía que era “una cosa preciosa” y le confesaba lo que había pensado nada más verla: “Mira, Madame Butterfly”.

Ana soltaba las primeras carcajadas. Hablando de óperas, Jorge le preguntaba por su favorita. Ella pronunciaba de aquella manera la que el presentador acababa de nombrar, pero enseguida cambiaba su respuesta: “Ah, no, espérate, que me he equivocado. ‘El lago de los cisnes”. Con todo su arte, la concursante compartía con la audiencia su sinopsis: “Va de una bailarina que baila y lo hace muy bien y al final se muere”

“¿Por qué se llama ‘El lago de los cisnes’?”, le preguntaba Jorge. “Me imagino que eso llevará una trama y que por eso llama ‘El largo de los cisnes”. Todos se reían a carcajadas: “¡El largo!”

De 'El lago de los cisnes' al porno