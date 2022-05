La estampida de Anabel Pantoja al creer que Omar Sánchez está con otra: “Se merece lo mejor, una pena”

Anabel Pantoja se encontraba en la zona de nominaciones junto a Marta Peñate. Después de que ambas escribieran su decisión en los pergaminos, Jorge Javier anunciaba algo a la sobrina de Isabel: “Anabel, quiero contarte algo pero no quiero que pierdas los papeles ”. Su cara cambiaba por completo.

“Pero bueno , se merece lo mejor. Me refiero a él. Pero una pena ”. Después de pronunciar estas palabras y sin haber recibido ninguna orden, la concursante se quitaba los cascos y salía escopetada de la zona de nominaciones. Con la ayuda de Marta, Jorge lograba detenerla.

“Anabel, estamos hablando de una mujer que a ti te afecta en el aspecto sentimental. Se han confirmado tus presagios. Tengo que decirte y me alegra mucho decirte, Anabel, que tu tía Isabel Pantoja ha triunfado en Buenos Aires con su concierto”.

La sobrina de la tonadillera ha roto a llorar e incluso de ha abrazado a Marta, que no paraba de reír tras lo que acababa de presenciar. Anabel se venía a arriba y celebraba por todo lo alto el éxito de su tía, aunque antes le mandaba un mensaje a Jorge: “Muchas gracias, pero no me pegues más sustos de mier**. ¡Que viva la Pantoja!”.