Ana Luque no puede evitar las lágrimas ante las acusaciones de Marta Peñate: “No me llames más tonta”

Marta Peñate, que se encontraba presente en ese momento, juzgaba lo que acababa de ocurrir: “Ella sabe cómo se dice, pero se hace la tonta”. Ana juraba que no era así y le pedía algo: “No me llames más tonta. No me hago la tonta, tengo un problema de dislexia grave, ¿vale? Me he sacado mi carrera con mucho esfuerzo”.