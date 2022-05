Susana Bicho no quiere estar en el plató de 'Supervivientes' como defensora de Anabel Pantoja: "Me han llamado, pero no estoy preparada"

Muchos se preguntaban el motivo por el que Susana Bicho, amiga de Anabel, no acudía como su defensora y la exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' ha querido utilizar sus redes sociales para explicar sus motivos: "A Anabel no va a sorprenderle que no esté en el plató de 'Supervivientes' porque ya lo habíamos hablado. Ella dejó una lista de gente y van llamando a esas personas en función de que puedan o no. Mi nombre no está en esta lista por muchas razones, primero porque ella sabe que a mí no me gusta ni me siento cómoda y tiene un montón de gente que lo va a hacer mucho mejor que yo", comenzaba la influencer.