El motivo de peso por el que Isa Pantoja no defendió a Anabel Pantoja en el plató de 'Supervivientes': "Ahora que me necesita, me es imposible"

El motivo es sencillo y de peso: está de exámenes. "Me da mucha pena no estar en el plató, ya que sé que es importante porque Anabel está nominada. Justo ahora que me necesita, me es imposible. Hay más defensores, pero coincide que tampoco pueden. Voy a los exámenes sin puntos de prácticas porque eran el jueves por la tarde y no daba tiempo a coger el tren. Como mi universidad es presencial, tienes que asistir para entregar las prácticas en esa clase, lo que me hace ir al 100% con la nota del examen. Con esto quiero decir que con ir a los programas he priorizado la tele a mis estudios porque Anabel confió en mí su defensa. Es más, decidí dejar asignaturas pendientes para septiembre porque os juro que me era imposible. Ella sabía que no podía ir y le dije que los jueves tampoco. Como Belén no podía ir, fui yo", ha explicado Isa Pantoja en sus redes sociales.