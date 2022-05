Tony Spina lanza un capote a favor de Asraf tras las críticas de Marta Peñate

Tony Spina ha salido en defensa de Arsaf Beno tras las palabras que su novia Marta Peñate ha lanzado contra él. " No me gusta él, ni tampoco sus miradas ", ha confesado la canaria.

Asraf ha respondido a Marta desde plató: "Que deje de sacar cosas de fuera y se centre en su concurso". Tony Spina ha querido "echarle un capote" a Asraf: "En el reality en el que estuvimos no nos llevábamos bien, pero luego te he conocido fuera y he visto otra persona que no ha sido la que vi en el reality". Además, ha añadido: "Marta se ha quedado solo con el Asraf que ha visto en el reality y no te ha visto fuera".