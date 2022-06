Yulen carga contra Mariana en 'El puente de las emociones: "Es falsa y egoísta"

Yulen y Mariana han cruzado 'El puente de las emociones'

Los concursantes han tratado de solucionar sus problemas, peldaño a peldaño

"Tiene una mafia con sus amigos", ha asegurado la venezolana

Yulen y Mariana han tenido serios problemas esta semana. La venezolana asegura que el deportista le presionó para nominar a Kiko Matamoros y que incluso la amenazó con nominarla si no daba sus puntos al tertuliano. Por eso, los supervivientes han cruzado 'El puente de las emociones' para tratar de solucionar sus diferencias.

"Todo empieza el jueves pasado en la Palapa cuando me preguntan a quién voy a nominar. Dije que a Tania y Yulen me empezó a decir que no, que tenía que nominar a Kiko. Yo no entendía porque tanta presión. Me amenazó y me dijo que si nomino a Tania me va a nominar a mí. Me quedo en shock y tengo un momento de pánico. Me quedé en blanco, por miedo lo hice", confesaba Mariana.

"Es mal agradecida, falsa, egoísta, y todo lo que se pueda decir. Ella es la primera que me dijo que votara a Kiko. Ellos han hecho su estrategia para nominar a Tania y me parece bien, por eso me dijo que votara a Kiko. El show que monta y la telenovela que ha montado es para no quedar mal delante de Kiko y de Nacho", respondía Yulen.

"Soy la persona más justa y con más honor de este concurso. Si quieres seguir con tu show vale, pero en España no te lo van a comprar. Toda estrategia y toda vuestra falsedad se ve. Yo he confiado en una persona como tú cunado nadie lo ha hecho. Te he dado la mano y tú me has dado un cuchillo. Cuando te vayas la semana que viene voy a estar muy feliz", le ha advertido el esmigrista.

Anabel saca las uñas por Yulen

Mariana ha vuelto a repetir que Yulen insistió para que nominase a Kiko y ha acusado al superviviente de tener una "mafia", junto a sus amigos. Esto ha provocado el estallido de Anabel Pantoja que veía la escena desde la playa.