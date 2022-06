Asraf Beno valora el comportamiento de su hermano Anuar en su enfrentamiento con Nacho Palau: "Le falla la actitud"

Anuar Beno y Nacho Palau mantienen desde hace unos días un tenso enfrentamiento que no han podido solucionar en 'El puente de las emociones', donde ambos se mostraron tajantes en sus posturas y no empatizaron con el otro. Anuar, incluso, abandonó el puente antes de que su compañero terminara de exponer sus argumentos. Asraf Beno, el hermano de Anuar, se ha pronunciado sobre este tenso momento y ha dado su opinión sobre lo ocurrido a través de sus redes sociales.

Al igual que ha hecho su prometida, Isa Pantoja , Asraf ha querido salir en defensa de su hermano pequeño en Twitter, aunque también ha hecho autocrítica de su comportamiento. " A mi hermano le falla la actitud, pero es verdadero, no miente ni juega sucio" , ha asegurado el modelo, resaltando también las cualidades positivas de Anuar y dejando claro que lo apoya completamente en su enfrentamiento con Nacho Palau.

Además, el colaborador de 'Viva la vida' ha asegurado que Nacho no dice la verdad y ha respaldado las palabras de su hermano, que afirma que el exnovio de Miguel Bosé le llamó gordo, le dijo que tenía inseguridades y que su madre no iba a estar orgulloso de él. "Que mentiroso me parece Nacho de verdad, ¡que está grabado, tío!", ha comentado Asraf.