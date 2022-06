Yulen Pereira vuelve a sincerarse al imaginar algo más con Anabel Pantoja: "Ojalá, hay muchas cosas que van muy bien"

Hace días que Yulen confesaba sus sentimientos por Anabel . Una vez más, el deportista ha mostrado su lado más sensible en una conversación con su fiel amigo Anuar. Ambos hablaban de que se avecinaba prueba de ‘Paraíso’. Yulen le reconocía que si la ganara iría con Anabel porque del 0 al 10, tiene “10 de ganas”.

“Hay muchas cosas con Anabel que van muy bien y hay muchas cosas que no van tan bien”, explicaba Yulen. Anuar quería saber más y le preguntaba si había algo de ella que no le gustara. La respuesta de su amigo le ha dejado alucinado: “A ella no le gusta todo de mí, lo hemos hablado”.