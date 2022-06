Juan Muñoz confiesa qué ha sido para él lo más duro de concursar en 'Supervivientes'

Juan Muñoz ha visitado el plató de 'Supervivientes' para hablar de su experiencia en el reality. Tras la expulsión de Desy, el concursante no quiso permanecer más tiempo en Honduras y abandonó el programa. "Me da igual tener que pagar una multa, pero lo primero es mi salud", dejaba claro.

"Ha sido muy duro, más de lo que me imaginaba. En principio fui con mucha ilusión, con ganas de llegar a la final. Pero los días iban pasando…me ha podido mucho el aburrimiento, no poder leer, no poder escribir, las horas muertas…el palafito ya fue una condena", asegura.

Sin embargo, el humorista también ha encontrado un lado muy positivo en su participación: "Ha sido un impacto positivo. Ha habido una gran parte positiva. Me he encontrado con Juan Muñoz, he hablado mucho con Juan Muñoz por dentro. He reflexionado mucho sobre todas las cosas y sobre todo lo que quiero hacer", explica.