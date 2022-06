Isa Pantoja, sobre la actitud de Anabel con Yulen: "Alexia tiene razón"

El campeón de esgrima le contó a Tania Medina que Anabel no quería que él leyera en alto la carta de amor que ella le había escrito para que su ex, Omar Sánchez, no se sintiera herido. Un comportamiento que a Yulen le crea inseguridades, pero que Isa Pantoja respalda totalmente, pues piensa que su prima actúa así para evitar que 'El Negro' sufra y así lo ha expresado en Twitter, donde se ha mostrado de acuerdo con la opinión que estaba expresando Alexia Rivas en plató.