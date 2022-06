La primera ducha de Desy tras ser expulsada de 'Supervivientes': "Lo que me han hecho pasar"

Nada más abandonar la playa, Desy ha regresado a la vida cotidiana y lo primero que ha hecho ha sido darse una ducha con agua dulce. La ya exconcursante no podía creerse lo bien que le estaba sentando y no ha podido evitar acordarse de las penurias que ha pasado en la isla: "Qué mal me lo has hecho pasar Pirata Morgan", decía en voz alta.