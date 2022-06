Lara Álvarez se queda sin palabras al escuchar a Jorge Javier: "No sé cómo responder"

Jorge Javier Vázquez ha conectado una noche más con Lara Álvarez , a la que ha saludado en directo. El público ha aplaudido al aparecer y el presentador no ha dudado en decirle unas bonitas palabras.

Jorge no ha dudado en decirle unas bonitas palabras en directo, que han hecho reaccionar al público y a su compañera: “Mucha gracias, tengo aquí a mis dos chicas que son maravillosas, un equipazo de estilismo”.

Aunque la presentadora ha dejado claro que se queda sin palabras cuando Jorge le dice este tipo de cosas: “Llevo fatal… Te has dado cuenta de que cada vez que me dices un piropo, lo llevo tan mal que no se ni cómo responder”, ha desvelado.