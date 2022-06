Ion Aramendi protagoniza un momentazo en directo: baila y canta a Desirée Rodríguez en directo

"He visto el vídeo de cómo cantabas, me tienes que cantar al oído, sino no me voy hoy", la ha dicho la recién expulsada a Ion Aramendi a su llegada al plató, mientras hablaban de la visita de su marido a Honduras y el presentador no lo ha dudado: "Cuando quieras, ¿lo hacemos? ¿Tenemos canción?". Mientras ha empezado a sonar el tema, Ion no ha dudado en deleitar con un baile y al empezar a sonar la música se ha puesto a cantar.