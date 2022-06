Ana Luque enloquece al reencontrarse con su marido: "¡Me va a dar un ataque!"

Ana Luque no se podía esperar al empezar ‘Conexión Honduras’ la noche tan especial que le esperaba y es que su marido Juanma ha viajado hasta Honduras para reencontrarse con la superviviente, aunque no le ha sido nada fácil.

Ana pasado diferentes pruebas para terminar abrazando a su pareja y sus compañeros han tenido mucho que ver en esto. No solo ha tenido que reconocer a los supervivientes con los ojos cerrados, si no que también ellos han tenido que comer cosas nada apetecibles para conseguir las llaves que abrían el lugar que escondía a su marido. Aunque tras una tensa noche para ella, se ha llevado una sorpresa que no va a poder olvidar.