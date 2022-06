La emocionante despedida de Alejandro y Tania en Honduras: abrazos, besos y muchas lágrimas

Tania Medina no tiene más tiempo para disfrutar de Honduras. La audiencia ha decidido que sea ella la expulsada definitiva de esta semana , dejando que Marta Peñate continúe como parásito.

La expulsada no ha podido evitar emocionarse al despedirse del concurso, se ha mostrado muy agradecida con todo lo que ha podido vivir en estos meses y no ha dudado en mostrar su cariño a su compañera, pese a que no se podían ni ver. Y ha terminado muy emocionada al hablar con su padre.