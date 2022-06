Marta Peñate se sincera con Tania Medina sobre sus problemas para ser madre: "Tengo que hacerme un tratamiento de fertilidad"

En uno de sus momentos de complicidad con Tania, la ex de 'La isla de las tentaciones' se abría de nuevo hablando esta vez de sus temas más personales. La superviviente le contaba los planes de boda que tiene previstos con Tony, pero ha desvelado cuál es ahora su prioridad: prefiere ser madre. “Quiero quedarme primero embarazada, porque tengo dificultades para ello. Tengo problemas y no quiero seguir aplazándolo porque no quiero tener que hacerme un tratamiento de fertilidad con 34 años. Si me tengo que hacer un tratamiento de fertilidad, que lo voy a tener que hacer, que sea cuanto antes”, decía.