Marta Peñate convierte en un infierno los días de Alejandro Nieto y Tania Medina juntos en el ‘Paraíso’

Bien es sabido que Marta y Tania no son amigas ni pretenden serlo. No sucede lo mismo con Alejandro, quien sí que mantiene una relación cercana con la ‘parásito’, que ya les avisó de entrada lo que les iba a esperar. Su estancia no ha sido tan maravillosa como esperaban. Marta no les quitaba ojo de encima y no paraba de molestar.