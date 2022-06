El cómico reencuentro entre Marta Peñate y Tania Medina en Playa Paraíso

Marta Peñate y Tania Media no terminan de hacer buenas migas . La exconcursante de la casa fuerte fue la encarga de sacar a la luz el supuesto tonteo de la novia de Alejandro Nieto con un famoso actor. Marta nunca ha ocultado su inquina por la canaria e incluso le dedicó unas palabras cuando la audiencia decidió enviarla a Playa Paraíso junto a Desy.

“Me alegro de haberles conocidos a todos, menos a Tania, no te puedo ni ver, me caes fatal, pero si vuelvo nos veremos”, aseguró antes de abandonar 'La Palapa'. Lo que la novia de Tony Spina no se esperaba era que este reencuentro se iba a producir mucho antes de lo que ella pensaba. Los espectadores han decidido salvar a Mariana, desterrando a la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' a Playa Paraíso.