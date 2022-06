Asraf se rompe al ver mal a su hermano Anuar: "Me está dando mucha pena"

Anuar Beno no está pasando por sus mejores días en Honduras . El hambre, no poder comer la recompensa al perder en el juego y los conflictos con sus compañeros le han puesto al límite y que le hizo llorar desconsolado en la pasada gala de 'Conexión Honduras'.

"Le he visto muchas veces así" , asegura Asraf en el plató aunque explica que a él le "está dando mucha pena, le estoy viendo que quiere estar en el concurso, quiere darlo todo y estar nominado creo que le ha afectado bastante, no quiere salir". Y muestra su postura en todo esto, visiblemente emocionado : "Yo quiero que se quede, por las ganas, él quiere quedarse y eso lo valoro mucho".

Además, el novio de Isa Pantoja se ha pronunciado sobre si cree que Anuar se ve solo: "No creo que sea eso, he visto a Anabel y a Yulen que le han ayudado". Y añade: "No me gusta verle así, todo el mundo ha tenido estos bajones", concluye.