La modelo ya le explicó a sus seguidores de Instagram que no iba a estar en plató, pero que no se iba a perder el programa y les recomendaba seguirlo muy atentamente porque "todo" iba ser "muy especial". Los pronósticos de Marta se cumplieron, ya que Kiko se salvó de la nominación y le mandó un mensaje muy especial: "Te adoro, a ver si me dejan casarme con ella".