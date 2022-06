Belén Esteban aplaude a Jorge Javier Vázquez por lo que dijo de Venezuela en 'Supervivientes'

"Me empieza a dar bastante vergüenza ajena cuando lo escucho porque.. Ya sabemos que la gente de Venezuela lo está pasando mal, pero lo que a mí no me gusta es que se hable con tanto desprecio de ese país porque hay gente viviendo allí, hay gente que ama ese país y está viviendo allí, y que ya bastante está sufriendo como para que nosotros encima utilicemos el reproche de 'esa Venezuela'. O que... un abrazo muy fuerte para todo el pueblo de Venezuela y ojalá salgáis adelante lo antes posible", fueron las palabras del presentador de 'Supervivientes', que se vio en la necesidad de cortar la discusión entre Kiko y Mariana.

Más tarde, Kiko Matamoros aprovechaba el momento de nominar para pedir perdón por sus palabras: "Quiero pedir disculpas al pueblo de Venezuela. He tenido una salida de banco muy absurda, imbécil, simple y demagógica. Lo mismo que un venezolano no representa a un país, mis palabras no representan a nada ni a nadie. Perdón sincero a la colonia venezolana que hay en España y al pueblo venezolano en general. De verdad que lo siento. Hay sido una idiotez y espero no repetirla".