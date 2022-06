Ion Aramendi, positivo en covid, no puede acudir a presentar 'Conexión Honduras': "Han sido unos días más complicados"

Carlos Sobera ha dado la sorpresa al comenzar 'Conexión Honduras' y es que Ion Aramendi no ha podido estar presente en la gala dominical de 'Supervivientes' por motivos de salud, algo que ha explicado al entrar en directo en el espacio dedicado para abonados de Mitele PLUS .

Sobera le ha saludado desde el plató y es que el presentador ha entrado por videollamada para explicar el motivo por el que no ha podido estar al frente de la gala: "Soy positivo" . Al estar pasando el covid, ha contando desde su casa cómo se encuentra: "Ya estoy saliendo, han sido unos días más complicados" .

El también presentador de First Dates no ha dudado en bromear en este momento: "Me temo que la gente nos va a confundir, como tenemos la misma edad y somos los dos del País Vasco, ya verás...".