Las imágenes inéditas de los encuentros de Arelys con Anabel y Yulen: así lo viven los concursantes

La madre del esgrimista y Anabel se encontraron en primer lugar y mientras las cámaras les grababan, pero no estaban en directo compartían muchas palabras entre ellas. "Estamos pasándolo con la comida fatal", le dice la superviviente y le afirma que "cuando les separaron" se le partió todo. Ambas comparten confidencias sobre Yulen y Arelys le invita a su casa: "No va a haber sorpresas para cuando vengas". "Estoy loca, es para comérselo, me hace reír", se sincera la sobrina de Isabel Pantoja con ella.