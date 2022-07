Anabel Pantoja se sincera sobre si cree que Arelys tiene algo en su contra por su relación con Yulen: "Parecía que..."

“No le gustan con los frijoles es que, si le echan todas las cosas todo el día, déjame vivir. Quítame todo esto, dan la vuelta y siguen diciendo que te gusta. Deja ya de comer frijoles . No quiere más”, así le explica Arelys a Yulen la posición que ha tomado su padre ante todo lo que está pasando en el concurso.

Anabel Pantoja se sincera sobre si cree que Arelys tiene algo en contra de ella, aunque asegura que notó que la actitud de la madre del deportista español era realmente buena con ella: “Pareció que me estaba abrazando mi madre, la vi muy cercana”. Aunque cree que es normal que cosas le sobrepasen: “Puedo entender que esté hasta el moño de aguantar que le digan que le gusto o no le gusto , que si mi vida anterior,...”.

Yulen, desde la palapa, ha explicado la conversación y si cree que le ha perjudicado la visita de su madre: “Soy una persona que no ha salido nunca en televisión y que todo el tema mediático se lo está comiendo solo mi madre”. Y se pone en la situación de su padre: “No le gusta la tele y no le gustan los comentarios contra mi o contra mi pareja y se quiere apartar del foco, me ha confirmado una cosa que llevábamos dando vueltas en la isla”.