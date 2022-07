¡Cambios de imagen en Honduras! Anabel Pantoja y Alejandro Nieto cumplen: se hacen el corte de pelo prometido

Ya con la cabeza de Alejandro rapada al uno, ha llegado el turno de Anabel Pantoja, que se ha mostrado nerviosa, pero contenta de haber aceptado la recompensa. Pese a que Lara Álvarez le ha ofrecido patatas fritas a cambio de cortarse más de los 25 cm prometidos, ella no ha accedido y, finalmente, la presentadora ha comenzado a hacerle el corte con sus propias manos: "Yo no me voy a creer que me lo ha cortado". "Ay Lara, que tú no has aprendido, no has dado ningún curso", ha gritado la superviviente al ver los primeros mechones caer.