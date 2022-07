La influencer ha explicado que tiene "ganas de ver cómo está": "Tengo ganas de escucharlo horas y horas, de nuestras noches viendo películas, de nuestras conversaciones, de tenerlo, en definitiva, de mi día a día"; pero ha dejado claro que durante estos meses se ha dado cuenta de que no "necesita" a Kiko en su vida, sino que lo "quiere" en ella. "He estado bien, aunque preocupada constantemente por cómo está él [...] Ver a una persona que quieres pasarlo mal no es fácil y en algunos momentos lo he pasado mal", ha expresado la modelo.