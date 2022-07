Una de las personas que ha mostrado su apoyo a Kiko Matamoros ha sido su hija Irene , la más pequeña de los cuatro hijos que el colaborador de 'Sálvame' tuvo con su primera esposa, Marián Flores. Irene es una de sus dos hijas no mediáticas, junto a Lucía, la mayor cuatro Matamoros Flores (la quinta hija de Kiko es Anita, fruto de su relación con Makoke).

Esta no es la primera vez que la pequeña de los Matamoros Flores muestra su apoyo público a su padre, pues hace unas semanas le envió a Honduras una carta para recordarle lo mucho que lo quiere y lo importante que es un su vida; al igual que hicieron el resto de sus hermanos, Lucía, Diego y Laura. La única que no le mandó un mensaje a Kiko fue Anita, aunque el concursante de 'Supervivientes 2022' le dijo que no se olvidaba de ella y que se acordaba todos los días de ella.