Tony Spina critica el concurso de Anabel Pantoja: "Va con un guion debajo del brazo"

"Ayer desde plató no me enteré muy bien… ¿Algún resumen de lo que dijo Anabel de Marta?", fue el mensaje que Tony Spina lanzó en Twitter, tras el cual recibió muchas respuestas de los seguidores de su novia, Marta Peñate, asegurándole que Anabel Pantoja había comentado que la canaria ya había cumplido su cometido en Honduras. Al leer esos tuits, el italiano ha estallado contra la prima de Kiko Rivera y ha criticado su concurso.

"Marta sigue en el concurso por mérito propio, no por hacer una carpeta… ¡Entró sin saber hacer nada y sabe hacer de todo! Además de darnos momentazos… ¿Anabel está haciendo lo mismo?", ha comenzado diciendo Tony Spina, que ha escrito un segundo tuit en el que ha asegurado que la sobrina de Isabel Pantoja no tendría ningún protagonismo de no ser por su relación con Yulen Pereira y que cree que está interpretando un papel muy estudiado.

"Bueno que no pinta pinta más que ella... Que a no ser por la carpeta no se le vería… Me gustaría ver a ella no un mes, sino un día en el palafito, el drama que haría… Además, ¡queremos gente real! ¡No que vaya con un guion bajo el brazo como ella!", ha comentado el italiano, que también ha asegurado ni él ni su novia están obsesionados con Anabel: "Para nada... La que habla de marta y de que no debería estar ahí es ella".