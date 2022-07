"Le he organizado una escapada a Kiko a París para cuando vuelva", ha explicado la influencer, que está actualmente en la capital francesa por motivos laborales y que no para de acordarse desde allí de su novio: "Cada rincón al que voy me encantaría estar viéndolo con él". Además de este viaje, Marta le ha organizado otro a Menorca; pero ha dejado claro que no ha querido preparar nada más para que él pueda escoger qué le apetece más hacer después de casi tres meses en Honduras participando en 'Supervivientes 2022'.