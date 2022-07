Marta Peñate consigue que Kiko Matamoros se abra en canal y él carga contra Anabel: "Veo injusto que gane ella"

Kiko Matamoros se convierte en el expulsado: su emotivo discurso de despedida

El concursante ha hecho un repaso de todo su concurso con Marta Peñate

Kiko Matamoros ha confesado que en muchas ocasiones se ha sentido "inhibido" en el concurso

Marta Peñate ha conseguido que Kiko Matamoros se abra en canal y cuente todas sus preocupaciones e intimidades en el concurso. La periodista le ha hecho una entrevista al colaborador y han tenido una agradable conversación sobre su experiencia en 'Supervivientes 2022'.

Kiko Matamoros se abre en canal con Marta Peñate en 'Playa Parásito'

"A mí se me olvida a veces que tienes 65 años, creo que tienes mucho mérito", le ha comenzado diciendo Marta a Kiko. Por su parte, el concursante le ha confesado a Marta todos sus secretos dentro y fuera del concurso. "Muchas veces me he inhibido a la hora de participar en los juegos. Porque decía: "Para qué si solo voy a lesionarme", ha confesado Kiko Matamoros.

Además, el colaborador le ha contado a Marta intimidades sobre la enfermedad que afecta a su visión: "No veo por un ojo, tengo un problema de visión importante que me afecta al equilibrio, yo no focalizo como una persona normal. Yo tengo el foco distorsionado". Y ha añadido: "La gente no lo sabe pero yo en el plano no veo".

Pero Marta Peñate también le ha hecho preguntas sobre el presente del concurso. "¿Tú crees que podrías haber ganado?", le ha dicho. "No", ha contestado rotundo el concursante. "Yo creo que este programa es para que lo gane alguien como Alejandro Nieto o Nachito", ha señalado. Además, ha mandado un mensaje claro sobre la participación de Anabel Pantoja en 'Supervivientes 2022': "Yo no veo que fuera justo que ganara Anabel Pantoja. Esto no es un programa de 'famosísima' o 'sobrinísima'", ha comentado.

El regalo de despedida de Kiko Matamoros a Marta Peñate

Kiko Matamoros ha querido hacerle un regalo muy especial a su compañera de concurso: un cuenco para que disfrute de sus comidas en Honduras. "Quiero que tenga el cuenco más chulo de la historia de 'Supervivientes'", ha dicho Kiko.