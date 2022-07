Kiko Matamoros se convierte en el expulsado: su emotivo discurso de despedida

"Los espectadores ha decidido que el expulsado definitivo de 'Supervivientes 2022' sea...", ha entonado Ion Aramendi y tras esto ha dicho el nombre de Kiko Matamoros , lo que ha llevado la alegría del superviviente: "Muchísimas gracias de corazón a todos, a la organización, a los compañeros, a los presentadores,... A sido una experiencia estupenda y espero no haber defraudado demasiado y haber compensado el apoyo que la gente me ha dado en su momento".

En sus emotivas palabras no ha querido olvidarse de sus hijos, sus nietos y de su novia Marta: "Estoy deseando verles, abrazarles, besarles. Os quiero muchísimo a todos, especialmente a ti Marta, que he tenido menos tiempo en la vida para quererte", entona. Ion Aramendi ha querido darle las gracias por su paso por Honduras: "Has hecho un concurso increíble" .

Y es que ambos han compartido mucho durante los últimos días juntos. Marta Peñate ha conseguido que Kiko Matamoros se abra en canal y cuente todas sus preocupaciones e intimidades en el concurso: "Muchas veces me he inhibido a la hora de participar en los juegos". Pero eso no es todo, no ha dudado en decir todo lo que piensa de sus compañeros, entre ellos Anabel Pantoja: "Esto no es un programa de 'famosísima' o 'sobrinísima'".