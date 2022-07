Nacho Palau se convierte en el concursante salvado por la audiencia: "No me lo puedo creer"

Finalmente, ha sido la expareja de Miguel Bosé el concursante salvado por la audiencia, descansando así de la nominación junto a Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón. El concursante se ha salvado por segunda semana consecutiva y queda muy sorprendido, " no me lo puedo creer".

El superviviente no sabía ni qué decir por la emoción y agradece a la audiencia los votos, "esto significa mucho para mí. Yo creo que he remontado un poco, he ido con mal pie a mitad del concurso y esto me da muchas fuerzas para cuando termine el concurso". Además, no se ha olvidado de sus compañeros, "los quiero y desearles la suerte a todos".