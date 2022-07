Alejandro Nieto comparte un momento de intimidad con Ignacio de Borbón y aprovecha para disculparse: “Siento si te he hecho recordar tu pasado”

El andaluz ha recapacitado después de haber leído la carta de la madre de su compañero: “Yo he sido a veces muy bruto. Cuando cojo confianza con una persona, me permito el hablarle así. He sido a veces muy bruto ”, decía.

“No pasa nada, Alejandro, entiendo como eres. Ha llegado un punto en el que yo me puedo poner muy nervioso muy rápido”, le respondía Ignacio haciendo autocrítica. “ He tolerado eso en mi infancia muchas veces ”.

Después de recordar esa etapa que tanto daño hizo en la vida de Ignacio, Alejandro se disponía a pedir perdón: “Te hablo de corazón. Si en algún momento te he hecho recordar algún momento de esos, te pido disculpas de corazón . No permito que nadie abuse de otra persona”, decía.

“Te lo juro, también de corazón, que para nada me he sentido así. Sé lo que es pasar eso y para nada me he sentido así. Me pareces muy buena persona, pero te pierden las formas muchas veces. Somos la noche y el día. Yo también siento si te he sacado de quicio en algún momento