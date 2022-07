Yulen Pereira se confiesa ante el interrogatorio de Marta Peñate: "Lo que más me gusta de Anabel es su empatía"

El esgrimista ha hablado sobre el primer beso que se dio con Anabel Pantoja : "Me gustó, el primero fue en la palapa, un piquito . Quieres hacerlo pero que no te vea nadie, 15 años y en 'Playa Uva' nos empezamos a soltar y besos por todos los lados".

Y ha desvelado lo que más le gusta de su novia: "Lo que más me gusta de Anabel es su empatía, nunca he estado con una mujer que piense en su pareja casi antes que en ella". Aunque también ha explicado sus defectos: "Muy dramática, muy exagerada, se ha enfadado conmigo noche si y noche no".