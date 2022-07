Anabel Pantoja, muy preocupada por su aspecto físico: "Parezco una Menina, tengo cara de antigua"

Los supervivientes no tienen espejos y llevan sin verse a ellos mismos desde que comenzó la aventura. Sin embargo, Anabel Pantoja ha encontrado un método para verse la cara: reflejarse en el café. Muy disgustada, la sobrina de la tonadillera ha empezado a criticar su aspecto.

"Me estoy viendo los ojos, las cejas…¿Me puedes explicar que me ha visto Yulen a mí con estas arrugas y estos pliegues? Se va a pensar que no tiene 9 años menos que yo, sino 19. Tengo cara de antigua. Parezco Nieves Herrero de lado", explicaba.